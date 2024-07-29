В Севастополе определили порядок партий в бюллетенях на выборах в Заксобрание

На выборах депутатов Заксобрания Севастополя третьего созыва определен порядок размещения в бюллетенях для голосования по городскому избирательному округу.
Путем жеребьевки, которая прошла 26 июля в Севгоризбиркоме, определен следующий порядок:
1. КП «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
2. СРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. РО в Севастополе ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
4. СГО «КПРФ»
5. СГО партии ЛДПР
6. Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Севастополе»
Выборы пройдут 8-11 сентября. Будут избраны 24 депутата в Заксобрание Севастополя: 16 по партийным спискам и 8 по одномандатным округам.
Очередность вскрытия конвертов с номерами соблюдалась в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации избирательных объединений.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова