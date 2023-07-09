Украина попыталась атаковать Крымский мост

Сегодня в районе Керчи силами ПВО была сбита украинская ракета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в своем ТГ-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Украина взяла на себя ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В этом призналась заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги 500 дней со дня начала СВО.

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала она в Telegram.

Дарья Тимофеева

Фото: smotrim.ru