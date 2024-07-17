Украина начала распространять фейки об отключении света в Крыму

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил, что ЦИПсО использует страницы-дубликаты в соцсетях.

«Никаких ограничений и графиков не введено, в случаях перегрузки сетей из-за аномальной жары возможны краткосрочные точечные отключения», — подчеркнул он.

Напомним, в Крыму и Севастополе в связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии.

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Ольга Сурикова