Выявлен предполагаемый виновник крупного пожара в заповеднике «Карадагский»

Накануне на территории Государственного природного заповедника «Карадагский» в Феодосии произошло возгорание лесной подстилки. Площадь возгорания составила 30 гектаров.

Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию.

Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Крым по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Отметим, в Коктебе на территории заповедника несколько дней бушевал пожар. В тушении принимали участие более 200 человек, 27 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. Активно помогали неравнодушные жители, волонтеры, работники лесхоза, сотрудники муниципальных служб.

Горадминистрация Феодосии обращалась за помощью к владельцам квадроциклов и горных мотоциклов в подвозе пожарных к месту возле Карадагского заповедника на внедорожной технике.

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Ольга Сурикова