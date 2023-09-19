СМИ США: по рынку в Константиновке попала украинская ракета

Американское издание New York Times сообщило о том, что ракета, попавшая по рынку в Константиновке 6 сентября, была украинского происхождения.

«Доказательства, собранные и проанализированные New York Times, включая фрагменты ракеты, спутниковые снимки, сообщения свидетелей и сообщения в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом ошибки украинской ракеты ПВО, выпущенной из пусковой установки «Бук»», — пишет издание.

В результате ракетной атаки по рынку в Константиновке погибло 16 человек.

Напомним, ночью 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Городские власти сообщали о 24 пострадавших.