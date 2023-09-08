Маск отказал Киеву активировать систему  Starlink «на всем пути до Севастополя»

В мире
08-09-2023
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Глава компании SpaceX Илон Маск опроверг утверждения телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

Маск подчеркнул, что система в данном районе вообще не была включена. В то же время он признал, что получил от Киева экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Однако решил ответить на запрос отказом из-за опасений удара по флоту РФ. «Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре», — пояснил он.

Предприниматель считает, что если бы он согласился на просьбу Украины, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта.

Ольга Сурикова

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