В Севастополе 84-летняя пенсионерка через прокуратуру лишает регистрации друга мертвого мужа

В Родниковом 84-летняя пенсионерка через прокуратуру района пытается избавится от нежелающего выписываться из ее дома друга мужа.

Супруг женщины умер еще в 2016 году и оставил ей в наследство дом, однако еще до кончины он зарегистрировал в своем жилище некого жителя Ижевска.

Ижевчанин никогда не проживал в доме, в родственных связях с собственниками не состоял, коммунальные услуги не оплачивал.

Пенсионерка просила его самостоятельно сняться с регистрационного учета по ее адресу, но он отказался. Теперь это пытается сделать прокуратура.

Напомним, прокуратура Севастополя объявила предостережение подрядчику по строительству катка на улице Мельника.