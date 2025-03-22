Хуснуллин перечислил три перспективных направления развития Севастополя

Севастополь является крайне перспективным по развитию жилья, привлечению инвестиций и туризму. Об этом в своем Telegram написал зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Михаилом Развожаевым

«Обсудили то, как развивается регион, на какие моменты необходимо обратить наиболее пристальное внимание», — отметил он.

По его оценкам, по итогам 11 лет, с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подведено немало итогов, «которыми можно гордиться». Севастополь, подчеркнул он, находится в числе лидеров субъектов Южного федерального округа по выполнению национальных и федеральных проектов. Регион успешно завершил расселение аварийного жилья, выявленного до 2017 года.

Среди важных достижений Хуснуллин также указал завершение строительства здания фондохранилища историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», создание на мысе Хрустальный культурного кластера мирового уровня, а также системная модернизация объектов ЖКХ, благоустройство общественных пространств.

Замглавы правительства подчеркнул, что благодаря открытию 120-километрового участка между трассой М-4 «Дон» и «Тавридой» теперь обеспечен путь от Севастополя до Санкт-Петербурга без единого светофора и перекрёстка на протяжении 2600 км.

«Вообще считаю Севастополь крайне перспективным и по развитию жилья, и по привлечению инвестиций, и, конечно, по туризму. Будем продолжать комплексную работу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — заключил Хуснуллин.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Хуснуллин