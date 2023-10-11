Угроза срыва сроков завершения строительства ледового катка на Мельника уже озаботила прокуратуру Севастополя 

Прокуратура Севастополя предостерегла подрядчика, который строит ледовый каток в районе ул. Генерала Мельника, о недопустимости нарушения законодательства. А именно срыве сроков завершения спортивного объекта.

Строительство ведется на основании госконтракта, заключенного в 2020 году между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Асгард». Работы должны быть завершены до 30 декабря 2023. Стоимость объекта превышает 1,1 млрд рублей.

В октябре работники прокуратуры руководители профильных департаментов провели осмотр строительной площадки.

Установлено, что на данный момент, исходя из предъявленных подрядной организацией актов выполненных работ, строительная готовность составляет 21,5 %, такие темпы ведут к угрозе нарушения срока исполнения госзаказа, сообщили в надзорном ведомстве.

Руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия дополнительных мер прокурорского реагирования.

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Ольга Сурикова