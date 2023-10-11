В Крыму обращение к Госавтоинспекции помогло спасти жизнь ребенка 

Во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Симферополю старшим лейтенантом полиции Энвером Бекировым и лейтенантом полиции Аметом Велиевым в центре крымской столицы к ним подбежал мужчина с маленьким ребенком без сознания.

Он сообщил, что его двухлетний сын внезапно перестал дышать, и попросил помочь.

Автоинспекторы мгновенно среагировали и отвезли ребенка и его отца в больницу, связавшись с медиками по дороге.

«По словам врачей, неравнодушие полицейских помогло сохранить жизнь ребенка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Ольга Сурикова