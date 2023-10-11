В Севастополе снова невозможно оплатить парковку через паркоматы

Городское хозяйство
11-10-2023
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Как пояснили в департаменте транспорта, причина – компания Flowbird в октябре приостановила техническую поддержку и работу программного обеспечения на территории России в связи с введенными Европейским союзом санкциями.

Оператор парковочного пространства «Безопасные дороги Севастополя» начал замену паркоматов на оборудование от российских разработчиков, которые используют отечественное ПО, а значит, не подвержено рискам санкционного давления.

Планируется подключить паркоматы до конца текущего месяца.
Подчеркивается, что при этом платные парковки продолжают работу.

Оплатить парковку сейчас можно:
— через мобильное приложение ruparking;
— в личном кабинете на сайте https://sevparking.ru/;
— отправкой СМС на номер 7878 и списанием средств со счета мобильного телефона;
— через платежные терминалы Payberry.
Получить консультацию по вопросам оплаты парковки можно по номеру телефона горячей линии +7 (978) 254-19-80. Вся актуальная информация также представлена на сайте оператора https://sevparking.ru/.

В департаменте призвали оплачивать парковку доступными способами оплаты. 

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