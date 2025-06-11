Уголовное дело в отношении экс-замгубернатора Евгения Горлова будет рассмотрено в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя примет к рассмотрению уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности вице-губернатора Евгения Горлова. Материалы поступили в суд, и, согласно открытым данным, уже переданы на рассмотрение судье.

Вместе с Горловым по делу проходит Максим Ларин, которого следствие считает посредником при передаче взятки. Самому экс-чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере.

Следственные органы полагают, что в конце 2023 года Евгений Горлов начал систематически получать денежные средства от представителей бизнеса. В частности, речь идёт о взаимодействии с ПАО «Севастопольгаз» и компанией, упоминаемой в материалах дела как «Цифровые технологии». По версии следствия, ежемесячные выплаты в размере одного миллиона рублей передавались через Максима Ларина за содействие в оплате госконтрактов и общее покровительство.

Впоследствии чиновник якобы затребовал единовременную выплату за полгода — 6 миллионов рублей. Деньги были переданы под контролем правоохранительных органов, после чего Горлов был задержан. По информации СМИ, задержание произошло в его рабочем кабинете.

Ранее все процессуальные решения в отношении экс-чиновника выносились в судах Москвы, однако основное рассмотрение дела пройдёт в Севастополе. Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания.

Напомним, 6 июля 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.



Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города