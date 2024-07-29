Удовлетворен иск прокуратуры о сносе аварийных домов в Севастополе

Городское хозяйство
29-07-2024
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Прокуратурой Нахимовского района проведена проверка реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Севастополя.

Установлено, что на территории Нахимовского района полностью расселены аварийные многоквартирные дома по улицам 1-я Бастионная, д. 5, Тарутинская, д. 53, Багрия, д. 66, Истомина, д. 47, Розы Люксембург, д. 87.

Однако сами дома не снесены и не ограничен в них доступ.

Прокуратура через суд возложила на горхоз обязанности по сносу аварийных строений.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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Ольга Сурикова

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