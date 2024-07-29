Госдума поддержала запрет звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах

Запрет введен для борьбы со спам-рассылками и с киберпреступностью.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 18 федерального закона «О рекламе» предлагается обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять обзвон граждан с целью распространения рекламы только с официальных номеров контактных телефонов.

Официальные номера контактных телефонов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей должны быть размещены на официальном сайте организации при его наличии.

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Анна Левина