Жителя Севастополя, снимавшего проукраинские фото на фоне символических мест города, выдворили из России

Спецоперация в Украине
05-10-2023
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В Севастополе установили личность мужчины, который в соцсетях выкладывала фото надписи «Крым — це Украина» на фоне достопримечательностей города, а также во время попадания украинской ракеты в штаб флота ЧФ снял видео с комментарием о принадлежности города-герою соседнему государству.

 

Эти фото он отправлял в украинские соцсети для подтверждения, что в Севастополе и Крыму остались еще патриоты Украины.

Им оказался Федор Дубравский. В Telegram-канале «Севастопольский Смерш» появилось видео с его признанием и извинениями. Отмечается, что Дубравский был выдворен за пределы России.

Ольга Сурикова

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