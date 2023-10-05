Жителя Севастополя, снимавшего проукраинские фото на фоне символических мест города, выдворили из России

В Севастополе установили личность мужчины, который в соцсетях выкладывала фото надписи «Крым — це Украина» на фоне достопримечательностей города, а также во время попадания украинской ракеты в штаб флота ЧФ снял видео с комментарием о принадлежности города-герою соседнему государству.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Эти фото он отправлял в украинские соцсети для подтверждения, что в Севастополе и Крыму остались еще патриоты Украины.

Им оказался Федор Дубравский. В Telegram-канале «Севастопольский Смерш» появилось видео с его признанием и извинениями. Отмечается, что Дубравский был выдворен за пределы России.

Ольга Сурикова