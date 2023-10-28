Школа искусств готовит флешмоб в честь Дня народного единства, собрав около 400 учеников для этого проекта.

Слова и музыка песни «Мы» исполняемой певцом Шаманом, будут оживать благодаря усилиям 70 учеников в возрасте от 9 до 14 лет. Для многих из них это первый опыт участия в таких крупных выступлениях.

Важным компонентом флешмоба является танцевальное искусство, которое великолепно сочетается с хоровой частью. Каждый элемент этой зрелищной постановки разрабатывается с особым вниманием к деталям.

И, как грандиозное завершение, участники продемонстрируют живописный российский триколор, который оживет как мозаика, по мере того как дети будут создавать его элемент за элементом.

📹 : Первый севастопольский