В Севастополе зарплата в образовании на треть выше, чем средняя по городу

В Севастополе средняя зарплата в образовании составляет 59, 7 тыс. рублей – это на 14 тыс. рублей выше, чем средняя по городу. Об этом сообщает Крымстат.

Также служба статистики сообщает, что по полному кругу предприятий в нашем городе номинальная начисленная зарплата составляет 45 тыс рублей.

При этом индекс реальной зарплаты (с учётом изменения цен и тарифов) апреле 2023 года по отношению к марту 2023 года в Севастополе сократился на 2 %.

Лучше всего в Севастополе зарабатывают финансисты и страховщики, энергетики, работники логистики и образования. Так в апреле 2023-го года в Севастополе зарплата работников таких предприятий, как деятельность финансовая и страхование была выше на 77.2% по сравнению с общей зарплатой по городу. Деятельность, связанная с электричеством, газом, паром и кондиционированием воздуха, также продемонстрировала рост на 42.6%, а транспортировка и хранение — на 40.9%. В свою очередь, образование показало рост на 32.5%.

Также, в апреле 2023 г. в Севастополе наблюдается низкий уровень среднемесячной заработной платы, особенно у предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей, операциями с недвижимостью, гостиничным бизнесом и общественным питанием.

Напомним, в этом году средняя зарплата севастопольцев вырастет на 4,7 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Севастополя.