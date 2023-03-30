Севастопольская общеобразовательная школа №34 присоединится к Регбийной школьной лиге Севастополя, сообщила директор городской федерации регби Наталия Самойленко.

Накануне прошла встреча директора школы Юлии Маси с руководством федерации и Севастопольского центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи, так как именно центр предоставляет тренеров для подготовки школьников.

Теперь ученики школы №34 смогут бесплатно заниматься регби под руководством опытных тренеров.

Примечательно, что школа уже принимала участие в регбийной спартакиаде, а теперь стала полноправным членом Регбийной школьной лиги.