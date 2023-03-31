Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 31 марта, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +8…+10°.

В субботу, 1 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +11…+13°.

В воскресенье, 2 апреля, облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +13…+15°.