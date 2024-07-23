Госдума объявила войну пропаганде наркотиков: новые штрафы и ответственность

Государственная Дума РФ приняла пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за пропаганду наркотиков. Новые нормы касаются как физических, так и юридических лиц, а также распространяются на контент в СМИ и интернете.

Что будет считаться пропагандой наркотиков?

Под это определение попадает любая информация, которая:

• рассказывает о способах изготовления, хранения, пересылки и сбыта наркотических веществ;

• сообщает о местах приобретения наркотиков;

• формирует привлекательный образ наркопотребления или оправдывает его.

Какое наказание ждет нарушителей?

За пропаганду наркотиков будет предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность:

• штрафы до 1,5 млн рублей;

• лишение свободы на срок до двух лет.

Важные исключения:

• Закон не имеет обратной силы и не коснется произведений, опубликованных до 1 августа 1990 года.

• Не будут считаться пропагандой произведения, в которых наркотики являются «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла».

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать специальной маркировкой о вреде наркотиков.

Новые нормы вступят в силу с 1 июня 2025 года. Требования к маркировке — с 1 сентября 2025 года.

Анна Левина