На Фиоленте до конца года установят новые остановки

До конца года на Фиоленте появятся модернизированные остановки. Об этом сегодня, 5 декабря, в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Он уточнил, что 15 декабря заканчивается конкурс и до конца будут установлены 36 остановок.

По словам Иено, предыдущий вариант остановки не отвечал необходимым требованиям.

«Первую сделали остановку, она не совсем соответствует тому, что мы хотели увидеть. Поэтому заново объявили конкурс», – пояснил глава дептранса.

Читайте также: Жители Гагаринского района просят вернуть остановку «Строитель»

Ольга Сурикова