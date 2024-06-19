Оператор сотовой связи, который не принял меры к блокировке телефонов с «подменными номерами», оштрафован на 600 тыс. рублей

Дело заведено после проверки прокуратуры Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в апреле 2023 года оператор сотовой связи не препятствовал осуществлению соединений, инициированных иностранным оператором связи, которые сопровождались подменной нумерацией, соответствующей российской системе связи. Оператор не прекращал оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть и не принял мер к блокировке данных телефонов.

Так одна из жительниц Севастополя едва не стала жертвой дистанционных мошенников, полагая что звонок поступает из России. Прокурор Ленинского района Севастополя возбудил в отношении оператора связи дело об административном правонарушении.

Рассмотрев материалы дела, мирового судья района Богородское Москвы оштрафовал виновное юридическое лицо на 600 тыс. рублей.

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, оператор связи подал апелляционную жалобу, однако Преображенский районный суд Москвы отказал в ее удовлетворении.

Судебное решение о назначении штрафа вступило в законную силу.

Ольга Сурикова

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