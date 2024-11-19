В Севастополе попрощались с двумя участниками СВО

Сегодня в последний путь проводили гвардии лейтенанта Ивана Юрьевича Бережного и гвардии младшего сержанта Валерия Владимировича Плюхина.

Оба военнослужащих проявили героизм и преданность Родине.

Иван Бережной, родом из Белгородской области, служил в морской пехоте и участвовал в возвращении Крыма и боях в Сирии. С первых дней специальной военной операции он проявил себя как выдающийся командир и погиб, освобождая Курскую область.

Валерий Плюхин из Башкирии, после получения образования стал предпринимателем, но в 2022 году добровольно стал участником СВО. Он командовал орудийным расчетом и также проявил мужество, погибнув в бою под Коренево.

Память о героях навсегда останется в сердцах их близких и всех, кто ценит их подвиги ради Родины.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер