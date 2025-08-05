Паломничество с иконой Святого праведного воина Феодора Ушакова

Сегодня, 5 августа, день прославления Святого праведного воина Феодора Ушакова паломничества с иконой «Севастопольской»

Сегодня утром рака с мощами святого и праведного воина Феодора Ушакова была внесена адмиралами, участвовавшими в чине канонизации адмирала, в кафедральный собор Саранска. Проведена праздничная литургия и крестный ход.

В мероприятиях принимают участие делегаты клуба-музея ВМФ и Клуба яхтенных капитанов «Севастопольской кают-компании». Также сегодня пройдет официальное открытие главой республики Мордовии фасадного мурала с изображением Ушакова подаренного региону севастопольской делегацией.

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