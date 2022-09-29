Убийцей мужчины возле кафе на Генерала Острякова оказался севастополец

Житель Севастополя заключен под стражу по обвинению в убийстве незнакомого мужчины в баре на проспекте Генерала Острякова. Обвинение предъявлено 44–летнему жителю Балаклавского района города, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что вечером 23 сентября между мужчинами, отдыхавшими в баре по проспекту Генерала Острякова, произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемый был установлен и задержан. Он находится под стражей. Обнаружено орудие убийства, выброшенное им.

Подчеркивается, что преступление было совершено исключительно на почве бытового конфликта, обвиняемый и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось, что посетитель бара на проспекте Генерала Острякова зарезал мужчина из-за несогласия с переводом песни. Была информация, что он прибыл из другого государства.

Ольга Сурикова