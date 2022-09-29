Может ли состоящий на воинском учете выезжать из страны без разрешения военкомата?

Сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram написал, что гражданам, состоящим на воинском учете, запрещается выезжать с места жительства без разрешения военкома. Однако Минобороны дало иное разъяснение.

Володин написал, что после объявления частичной мобилизации одним из часто задаваемых вопросов стал о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы страны.

Он, ссылаясь на закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», заявил, что с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

Однако Минобороны уточнило, что поскольку мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется.

В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

Ольга Сурикова