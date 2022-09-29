Депутатов Госдумы созывают в Кремль 30 сентября

Депутатам Госдумы прислали приглашение на завтра, 30 сентября, в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России Владимира Путина, сообщил депутат Денис Парфенов.

Он отметил, что какое именно мероприятие пройдет в Кремле, в приглашении не уточняется.

Ранее появлялась информация, что Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Предполагается, что будет объявлено о вхождении в состав России новых субъектов.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам референдумов, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России.

Ольга Сурикова