В Севастополе нашли нарушения в работе детской стоматологии

Главврач детской стоматологии привлечен к ответственности

Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение законодательства при оказании медпомощи несовершеннолетним в ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника».

Прокуратурой установлено, что в нарушение требований Стандарта оснащения детской стоматологической поликлиники, утвержденного Приказом Минздрава России от 13.12.2012 № 910н, в кабинетах врача-стоматолога и врача-ортодонта противошоковые наборы не были укомплектованы полным перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Не все имеющиеся в кабинетах лекарственные препараты были внесены в Федеральную государственную информационную систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов».

Медикаменты с истекшим сроком годности хранились вместе с пригодными к использованию препаратами.

Прокуратура района внесла главному врачу поликлиники представление об устранении выявленных нарушений закона и возбудила в отношении ответственного должностного лица дело об административном правонарушении.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства нарушения в работе детской стоматологической поликлиники устранены.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai