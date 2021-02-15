У вернувшихся из Мавритании крымских моряков новый вид коронавируса

Данные Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю

Коронавирус нового типа выявлен у семи членов команды судна, вернувшихся в Керчь, сообщила на совещании оперштаба региона руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Заболевшие моряки — жители Керчи.

«Заехала группа моряков, сменившихся с судна из Мавритании, и семь человек по результатам тестирования, у них выявлена новая коронавирусная инфекция. Все мероприятия в отношении них проводятся в полном объеме», — сообщила Пеньковскую, передает ТАСС.

Также, по ее данным, на полуострове стало увеличиваться количество случаев заражения, привезенных из-за рубежа. Есть жители, вернувшиеся из Великобритании. «У них жесткий 14-дневный карантин с момента пересечения государственной границы. Их паспортные данные о месте жительства уже переданы в МВД, контроль за ними очень жесткий», — доложила она.

Напомним, в январе в России выявлен первый случай заболевания «британским» штаммом коронавируса.

Ольга Сурикова