В России зарегистрирован первый случай заболевания «британским» штаммом коронавируса

Пока случай единственный

В России выявлен первый случай заболевания «британским» штаммом коронавируса. Об этом официально сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

По ее словам, этот штамм является мутацией вируса и распространяется он еще быстрее. Выявлен он у россиянина, который недавно вернулся из Великобритании.

Вопрос с появлением нового вида коронавируса, обнаруженного в Великобритании, активно обсуждается с середины декабря. Пока о нем известно только, что он вдвое заразнее COVID-19.

Что касается ситуации с коронавирусом, то, по словам Анны Поповой, «говорить о стабилизации, конечно же, ещё рано».

Напомним, в Роспотребнадзоре задумались над снятием ограничений в общественных местах для привитых от COVID-19.