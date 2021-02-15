В Севастополе пройдет онлайн тренинг «Системное мышление»

Системный бизнес — это стабильный, надежный и механизм, в котором повышается результативность работы, растет производительность и прибыль.Основа построения системного бизнеса – системное мышление его владельца или руководителя.Хотите, чтобы ваши бизнес выдерживал любые потрясения? Хотите, чтобы ваш бизнес развивался? Развивайте свое системное бизнес-мышление!

18 февраля с 13:00 до 17:00 на площадке центра «Мой Бизнес» пройдёт бесплатный тренинг в онлайн формате «Системное мышление»

В ходе тренинга вы узнаете:

Как формулировать свои цели и обеспечивать их выполнение

Как эффективно управлять своим персоналом и объединить вокруг себя надежную команду

Как правильно создавать новые товары и услуги

Как резко увеличить качество своих решений и сократить время на их принятия

Как понимать и выстраивать бизнес-процессы

Как не дать себя обмануть, когда ведете переговоры

Как прогнозировать события, влияющие на бизнес

СПИКЕРЫ:

Иванова Ирина – бизнес-тренер, председатель правления НКО «Сообщество Бизнес-тренеров», Директор Центра интерактивного бизнес-обучения, специалист в области делового общения.

Сергеева Ольга – бизнес-тренер международной квалификации, коуч, предприниматель, специалист в организационном управлении и управления персоналом.

Изотова Людмила – бизнес-тренер, преподаватель СевГУ «Институт развития города», специалист в области продаж.

Кучинская Виктория – бизнес-тренер, степень MBA по «Стратегическому менеджменту» и «Управлению человеческими ресурсами», HR- директор торговых сетей «Точка», «Новая площадь», METRO Cash&Carry, «Парк». Специалист по работе с персоналом.