В Севастополе пройдет онлайн тренинг «Системное мышление»

Тренинг бесплатный
В Севастополе 18 февраля на площадке центра «Мой Бизнес» пройдет онлайн-тренинг «Системное мышление».
Системный бизнес — это стабильный, надежный и механизм, в котором повышается результативность работы, растет производительность и прибыль.
Основа построения системного бизнеса – системное мышление его владельца или руководителя.
Хотите, чтобы ваши бизнес выдерживал любые потрясения? Хотите, чтобы ваш бизнес развивался? Развивайте свое системное бизнес-мышление!
18 февраля с 13:00 до 17:00 на площадке центра «Мой Бизнес» пройдёт бесплатный тренинг в онлайн формате «Системное мышление»
В ходе тренинга вы узнаете:
Как формулировать свои цели и обеспечивать их выполнение
Как эффективно управлять своим персоналом и объединить вокруг себя надежную команду
Как правильно создавать новые товары и услуги
Как резко увеличить качество своих решений и сократить время на их принятия
Как понимать и выстраивать бизнес-процессы
Как не дать себя обмануть, когда ведете переговоры
Как прогнозировать события, влияющие на бизнес
СПИКЕРЫ:
Иванова Ирина – бизнес-тренер, председатель правления НКО «Сообщество Бизнес-тренеров», Директор Центра интерактивного бизнес-обучения, специалист в области делового общения.
Сергеева Ольга – бизнес-тренер международной квалификации, коуч, предприниматель, специалист в организационном управлении и управления персоналом.
Изотова Людмила – бизнес-тренер, преподаватель СевГУ «Институт развития города», специалист в области продаж.
Кучинская Виктория – бизнес-тренер, степень MBA по «Стратегическому менеджменту» и «Управлению человеческими ресурсами», HR- директор торговых сетей «Точка», «Новая площадь», METRO Cash&Carry, «Парк». Специалист по работе с персоналом.
Ссылка для ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрации: https://clck.ru/TEfBH
Тренинг пройдёт в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской̆ инициативы»