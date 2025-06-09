Артбухту Севастополя ждёт глобальный передел: власти опубликовали проект с изъятиями

В Севастополе стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории в границах Карантинной и Артиллерийской бухт. Документация, опубликованная Департаментом архитектуры и градостроительства, предполагает масштабные изменения — как на бумаге, так и в реальности.

На этот раз в зону обновлений попадают не только будущие музеи и археологический парк, но и десятки хорошо знакомых севастопольцам объектов. Власти официально сообщили о резервировании или изъятии 55 объектов недвижимости.

Под изъятия в том числе попадают:

— все бары на так называемой «стометровке»,

— здание пиццерии «Челентано» в Артбухте,

— здание с караоке-баром «Калипсо»,

— популярные бары напротив, исключая «Твой бар»,

— территория бывшего ресторана SeаVas,

— магазины с сувенирами у бывшего дельфинария,

— барчики и торговые точки на пешеходной линии от дельфинария до паромной переправы в Артбухте.

Формально речь идёт о корректировке прежней планировки, утверждённой ещё в 2019 году. Тогда заявлялось, что значительная часть мыса Хрустального отойдёт под парк, а культурный кластер займёт меньшую часть территории. Однако с тех пор проект неоднократно менялся, в том числе из-за новых археологических находок. Сейчас вместо одного из запланированных музейных зданий предлагается создать археологический парк, а также — переразбить участки под инженерные сети, улицы и благоустройство. Проект планировки опубликован на официальном сайте Департамента архитектуры. Там же можно оставить замечания до 16 июня. Подведение итогов обсуждений намечено на 18 июня.

Таким образом, Севастополь ожидает очередной этап преобразования центра — на этот раз с перепланировкой всей береговой полосы Артбухты. Каким будет итог — покажет не только реализация проекта, но и реакция общества. Пока же документ предлагает самый глобальный сценарий изменения этой части города за последние десятилетия.

Напомним, ранее появилась информация, что власти Севастополя планируют изъять 8 земельных участков в центре города для строительства парка на мысе Хрустальном, о чем говорится в распоряжении правительства. Среди них — земля под взорванным в 2014 году 16-этажным «овощным магазином» на ул. Капитанской. Участки площадью 536 и 591 кв. м частично принадлежат скандальному застройщику Николаю Соколову, а основная доля — Татьяне Чернявской, гендиректору симферопольской фирмы «Альфа Крым».

Дмитрий Островский

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