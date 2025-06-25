Счастливый случай: спаситель Олега Зубукова оказался в парке случайно

Об этом рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина. Алексей из Ростовской области ехал с коллегами в Феодосию, и случайно заглянул в сафари-парк, в котором ранее не был.

«Он не просто помог мне посадить Олега Алексеевича в машину. Он сам посадил пострадавшего на переднее сидение, взяв за ремень. Этот человек — настоящий герой. Человек спас человека. Есть у нас такие тихие герои», — говорит Татьяна.

Только спустя время, читая новости в интернете, он узнал, кого он спас. Алексей услышали крики людей о помощи, ребята на мосту не находились. Они вбежали на мостки, и мужчина спрыгнул вниз.

Олег Зубков сейчас в Краснодарской больнице. Ему сделали очередную операцию.

«Лёгкое было повреждено незначительно в результате проникающей раны от когтя льва. Основная проблема — это серьезно травмированная трахея. Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает! Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы», — написал дрессировщик Эдгард Запашный в своем telegram-канале.

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