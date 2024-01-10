У севастопольца изъяли более полутора тысяч патронов 

В Севастополе полицейские изъяли у местного жителя более полутора тысяч патронов для стрелкового оружия.

Сотрудники угрозыска получили информацию о том, что 41-летний местный житель хранит дома крупную партию боеприпасов.

«При осмотре домовладения, в сейфе оперативники обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию. В ходе подсчета сотрудниками полиции было установлено, что мужчина незаконно хранил 1 668 патронов калибра 7,62 мм. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело, на время следствия фигурант под подпиской о невыезде.

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Ольга Сурикова