В Севастополе мужчина поплатился за нецензурную брань в крейсера «Москва»

В Севастополе еще один житель оштрафован за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Как говорится в решении Ленинского районного суда, мужчина оставил в соцсети Вконтакте нецензурный комментарий, касающийся гибели флагмана Черноморского флота — крейсера «Москва». Сделал он это в в апреле 2022 года.

Публичный текст, содержащий нецензурную брань, а также формулировку «дно россеянское», оставался на странице сообщества как минимум до ноября 2023 года и был зафиксирован в акте осмотра интернет-ресурса.

Суд оштрафовал автора комментария на 30 тысяч рублей, «полагая, что данное административное наказание будет служить целям предупреждения совершения им новых правонарушений». Сам обвиняемый заявил суду о признании вины и раскаянье.

Ольга Сурикова