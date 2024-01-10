Активный набор контрактников на военную службу не скажется на судьбе мобилизованных — они продолжат службу до окончания СВО, заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Ротация, по его словам, не предусмотрена, а новости о том, что мобилизованных распустят — «ципсошно-црушные наработочки»:

«Не надо их слушать. Ведь призвали кого? Призвали военнообязанных граждан РФ. Каждый военнообязанный гражданин РФ должен быть готов в любое время, по велению Родины прийти и выполнить задачу».

Депутат подчеркнул, что необходимости в новой волне мобилизации нет. К тому же мобилизованные стали профессионалами военного дела:

«И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги. За то, что люди выполняют задачи, они получают необходимые социальные блага и прочие дела. Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован и их семьи, просто нет в нашей стране, поэтому давайте не будем лукавить. Ребята воюют, слава им за это».

Ольга Сурикова