Последний звонок прозвучал для выпускников севастопольского филиала Нахимовского училища

В севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища 21 мая прошёл последний звонок для старших курсов. Прощание с учебным годом и преподавателями состоялось для 73 выпускников. Впереди у нахимовцев — экзамены и важный этап выбора будущего пути.

По традиции, финальной точкой торжественного мероприятия стал прощальный вальс. На плацу закружились 73 пары: выпускники танцевали не только друг с другом, но и пригласили к вальсу своих педагогов. Этот момент стал символичным завершением учебного пути в стенах училища.

Порядка 80% выпускников планируют продолжить обучение по военным специальностям. Большинство из них поступят в Черноморское высшее военно-морское училище, а также в другие вузы Министерства обороны и силовых ведомств.

Праздник получился тёплым и волнующим — для многих нахимовцев он стал первым шагом на пути к офицерскому будущему.

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Дмитрий Островский

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