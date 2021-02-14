Город Жизнь

У севастопольских водителей утро началось не с кофе

14-02-2021
1 Comment
946

Автовладельцы Крыма и Севастополя устроили флешмоб

В Севастополе в ночь на 13 января мела метель и утром автовладельцев ждали заснеженные машины. Кто-то потрудился полностью очистить своих железных коней, а кто-то выехал с широким белым покрывалом на крыше. Большинство, конечно, на этих выходных не решились садиться за руль.

Севастопольцы охотно делились зимними автомобилями в социальных сетях, ведь снег все-таки в нашем городе в диковинку и горожане радуются любым его проявлениям.  К импровизированному флешмобу быстро подключись и крымчане и пост сразу собрал более сотни фото, на которых люди мерялись, у кого больше слой снега на авто.

При этом одна из участниц выложила видео, которое наглядно показало, почему опасно не счищать снег с крыши машины, когда вы все-таки решились выехать на дорогу.

 

Напомним, в субботу на Руднево произошло ДТП, в результате которого водитель снес забор и влетел в столб.

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. Крым/vk.com

Ольга Сурикова

 

 

Один комментарий на “У севастопольских водителей утро началось не с кофе

  1. Самое страшное, что у большинства вообще летняя резина и они умудряются на ней ездить….

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.