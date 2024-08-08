В Симферополе задержали парней, которые издевались над прохожим и угрожали ему.

Сотрудники полиции Симферополя установили молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему: выражались в его адрес нецензурной бранью, угрожали предметом внешне схожим на пистолет и физической расправой.
Арестованы двое молодых людей 17 и 18 лет. У них забрали пистолет, которым они запугивали прохожего. Он оказался игрушечным, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
«В настоящее время задержанные доставлены в территориальный орган внутренних дел. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативные и доследственные действия», – отметили в ведомстве.
Напомним, ране сообщалось, что правоохранители проводят проверку после появления в сети кадров, на которых люди угрожают похожим на пистолет предметом прохожему в Симферополе.
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Ольга Сурикова