У Путина попросили снять фильм о Даши Севастопольской

К нему обратилась медсестра из Севастополя



В седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент Владимир Путин провел видеоконференцию с руководством полуострова и представителями общественности. Среди прочего прозвучала просьба медработника снять фильм о военной сестре милосердия Даше Севастопольской, которая оказывала медицинскую помощь раненым солдатам во время Крымской войны, пишет «Комсомольская правда».

Медсестра Анна Маркова подчеркнула, что Даша – героиня обороны Севастополя.

«Я работаю медицинской сестрой в первой городской больнице имени Пирогова. В прошлом году весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. Мы боролись и продолжаем бороться за здоровье и жизни наших соотечественников. Владимир Владимирович, вы учредили орден Пирогова, медаль Луки Крымского и более 70 севастопольских медиков награждены этими наградами. В Севастополе тоже учреждена новая медаль имени Даши Севастопольской.

И хоть принято считать, что первой медсестрой милосердия стала англичанка Флоренс Найтингейл, которая была на Крымской войне, но по другую сторону линии фронта, наша Даша Севастопольская помогала раненым уже в сентябре 1854 года, а англичанка прибыла в Крым только в апреле следующего. Мы предлагаем восстановить справедливость и снять фильм о Даше Севастопольской», — сказала Маркова.

На что президент ответил, что снять фильм — это хорошая идея, и он поговорит с «коллегами из минкультуры», добавив, что Крымская война и оборона Севастополя – одна из ярких героических страниц истории России.

Ольга Сурикова

Фото: sevas.com

