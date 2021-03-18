Вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев поздравил севастопольцев с седьмой годовщиной «Русской весны»

C гордостью зовемся гражданами России

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, координатор городского отделения ЛДПР поздравил с седьмой годовщиной «Русской весны».

Приводим текст поздравления полностью:

«Дорогие севастопольцы и крымчане!

Сегодня мы отмечаем важную для каждого дату – седьмую годовщину со дня официального Воссоединения Севастополя и Крыма с Россией!

Семь лет назад севастопольцы и крымчане отстояли свое историческое право быть вместе с Россией и вернуться домой. Хотя мы всегда чувствовали себя россиянами и ощущали надежность, мощь нашей Родины, ее поддержку.

Мы мечтали и стремились воссоединиться с нашей Великой Родиной и сейчас с гордостью зовемся гражданами Российской Федерации.

Мы видим, как много уже сделано за эти годы в Севастополе и Крыму для повышения уровня жизни людей. Выражаю огромную благодарность руководству нашей страны и российскому народу за то, что мы все вместе создаем полноценную социальную и экономическую инфраструктуру.

Впереди предстоит еще много работы для повышения уровня жизни рядовых севастопольцев и крымчан.

Хочу пожелать всем в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья, гармонии, мира и процветания, а нашей стране – новых побед и свершений!

С праздником, дорогие жители Севастополя и Крыма!»