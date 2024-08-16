Следком проведет проверку после обрушения потолка в детсаду Симферополя 

Следком выявил пост с видео, на котором зафиксированы упавшая в одной из комнат детского сада Симферополя потолочная отделка из гипсокартона. Обошлось без пострадавших из числа воспитанников и персонала.

По поручению главы ГСУ Следкома Владимира Терентьева организована проверка. Будет дана оценка «действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения и Департамента образования администрации Симферополя, допустивших нарушения техники безопасности».

Ход и результаты проверки находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

Ольга Сурикова

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