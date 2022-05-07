Севастопольских ветеранов чествовали на городском торжественном собрании

Городское торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 78-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, прошло в театре имени А.В. Луначарского.

Особенно тепло в зале чествовали участников Великой Отечественной войны Михаила Слюнку, Алексея Стрельникова, Николая Клитного, Михаила Латоху — председателя ветеранской организации партизан и подпольщиков города, Бориса Френтия — председателя общественной организации ветеранов ВВС ЧФ, председателя общественной организации «Союз советских офицеров Севастополя», ветерана ВОВ, почетного председателя Совета пограничников города Соломона Мальчика и других.

Пришедших ветеранов поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. От имени Законодательного Собрания Севастополя с наступающими праздниками ветеранов, тружеников тыла и детей войны поздравил Председатель Владимир Немцев. Почетными гостями мероприятия стали парламентарии Василий Пархоменко, Илья Журавлев и Василий Зубенко.

«С величайшим удовольствием принял участие в торжественном собрании в театре имени Луначарского, приуроченном к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 78-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие ветераны, труженики тыла и дети войны.

Немало слов благодарности было сказано ветеранам во время торжества. И этого всегда будет мало.

Важно чтить, передавать из поколения в поколение память о наших героях, рассказывать детям о каждом, кто внес свой вклад в дело Великой Победы, помнить всех, кто ковал победу на фронтах и в тылу», — рассказал о своих впечатлениях вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Фото: пресс-служба законодательного собрания Севастополя