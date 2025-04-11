На Юге России и Северном Кавказе более 1 800 человек получили электронное удостоверение Ветерана

С января 2025 года ветеранам боевых действий доступно оформление электронного удостоверения – полного аналога его бумажного варианта. В феврале и марте список ведомств-участником этого важного социального

цифрового проекта расширен. Теперь такая карта доступна не только ветеранам Министерства Обороны, но и ФСИН, МЧС, Генпрокуратуры РФ.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Тысячам ветеранов Юга России и Северного Кавказа стало ещё проще и доступнее в цифровом формате получение поддержки от государства: денежного довольствия, федеральных и региональных социальных выплат, льгот и скидок. Уже в первых числах января ветераны боевых действий начали оформлять, а затем и получать электронные СберКарты Ветерана. Суммарно мы уже помогли 1 800 клиентам. Самыми активными в первом квартале стали Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Крым и Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Прогнозируем, к концу года 10-кратный потенциал роста числа электронных удостоверений Ветерана и в других южных регионах России».

Оформить такую карту можно в отделении банка. Затем, после подтверждения её готовности, получить в офисе Сбера с паспортом, бумажным удостоверением ветерана или справкой об участии в специальной военной операции. Карту Ветерана можно использовать для привычных финансовых операций: управления благосостоянием онлайн, снятия наличных в банкоматах, совершения покупок и получения бонусов.

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