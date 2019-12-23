У ДКР открыли новогоднюю елку

В воскресенье, 22 декабря, зажглась яркими огоньками зелёная красавица на площади Дворца культуры рыбаков.

На торжество прибыли неизменные спутники Нового года – Дед Мороз (его роль исполнил заслуженный артист Севастополя Вячеслав Музыченко) и внучка Снегурочка (Мария Маева). На площади звучали

популярные новогодние композиции в исполнении образцового вокального ансамбля «Маленький принц», солистки Ирины Князевой, задорные народные песни в исполнении хора «Чаривницы» и народного ансамбля традиционной культуры «Марьины кудесы», а ритм праздничной программе задавали очаровательные участницы ансамбля барабанщиц.

Веселый Снеговик развлекал маленьких гостей праздника. Мальчишки и девчонки, их родители дружно водили хороводы вокруг празднично украшенной ёлки. Затем, под традиционные слова Деда

Мороза «Раз! Два! Три! Елочка, гори!», виновница торжества засверкала разноцветными огоньками.

По материалам отдела информации ДКР

Фото: Наталья Чёрная