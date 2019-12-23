Ученые СевГУ обнаружили около 70 подводных объектов у берегов Сирии

В ходе сирийской экспедиции ученые СевГУ обнаружили более 70 подводных объектов вероятно

античного периода.

В акватории сирийского острова Арвад продолжается совместная подводно-археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета и Генеральной дирекции древностей и музеев Сирии.

На глубинах от 5 до 120 м ученые зафиксировали более 70 подводных объектов. Позже их обследуют при помощи телеуправляемых подводных аппаратов и во время водолазных спусков.

Уже сегодня можно утверждать, что некоторые объекты — части затопленных строительных конструкций античного периода.

Ученые обследовали акваторию площадью 21 квадратный километр.

Основные усилия сосредоточены на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения древнего порта Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-

Фана и Макруд.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)