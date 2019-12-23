Севастопольских школьников научили оказывать первую помощь пострадавшим

Севастопольские старшеклассники обучились приемам первой помощи и психологической поддержки

Зачётным занятием завершилась восьмичасовая программа «Первая помощь и психологическая поддержка пострадавшим» для учащихся 9-х классов севастопольской школы № 6.

Занятия ежегодно проводят специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи совместно с добровольцами Крымского регионального отделения МОД «Студенческая психологическая добровольческая лига «Надежда».

Образовательный курс в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» рассчитан на школьников, студентов и кадет.

Ребятам рассказали и показали, как оказывать первую помощь при переломах, обморожениях, ожогах, кровотечениях, как транспортировать пострадавшего.

Рассказали специалисты и об острых стрессовых реакциях: их видах, проявлениях, а также особенностях

психологической поддержки, которая требуется в описанных случаях.

Зачётное занятие состояло из тестового задания, а также практической ситуационной

задачи с применением усвоенных знаний.

Всего программу прошли 54 старшеклассника из школы № 6 города Севастополя.

По материалам Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)