Севастопольских школьников научили оказывать первую помощь пострадавшим

Севастопольские старшеклассники обучились приемам первой помощи и психологической поддержки
Зачётным занятием завершилась восьмичасовая программа «Первая помощь и психологическая поддержка пострадавшим» для учащихся 9-х классов севастопольской школы № 6.
Занятия ежегодно проводят специалисты Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи совместно с добровольцами Крымского регионального отделения МОД «Студенческая психологическая добровольческая лига «Надежда».
Образовательный курс в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» рассчитан на школьников, студентов и кадет.
Ребятам рассказали и показали, как оказывать первую помощь при переломах, обморожениях, ожогах, кровотечениях, как транспортировать пострадавшего.
Рассказали специалисты и об острых стрессовых реакциях: их видах, проявлениях, а также особенностях
психологической поддержки, которая требуется в описанных случаях.
Зачётное занятие состояло из тестового задания, а также практической ситуационной
задачи с применением усвоенных знаний.
Всего программу прошли 54 старшеклассника из школы № 6 города Севастополя.
По материалам Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)