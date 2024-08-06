В Севастополе работают дополнительные патрули народных дружинников

Об этом рассказал на аппаратном совещании Правительства Севастополя директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Патрули дежурят в районах пляжей Учкуевки, Хрустального, Парка Победы, а также в центральной части города и других местах массового пребывания людей.

Ежедневно от окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» задействовано 78 человек, также несут службу три добровольные народные дружины .

Народные дружинники также помогают участковым: проводят профилактические беседы, участвуют в обходах, получают оперативно информацию от людей.

Записаться в народную дружину Севастополя можно с 9:00 до 18:00 по телефонам: 41-76-89, +7-978-022-10-57, или отправив письмо на электронную почту: ufoiv@gs.sev.gov.ru.

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Анна Левина