«Выбежал за сигаретами»: в Севастополе в ДТП погиб актер Максим Шпаковский

Стало известно о смерти севастопольского актера, который попал под машину. Максима Шпаковского зрители помнят по ролям в таких фильмах, как «Солнцепек», «Морские дьяволы. Смерч-3», «Исаев».

Как рассказала супруга 48-летнего актера театра Черноморского флота Максима Шпаковского, вечером он выбежал из дома за сигаретами. Видимо, спешил, когда решил сократить путь и не воспользоваться пешеходным переходом.

На улице Генерала Острякова, в тот вечер, он попал под колеса автомобиля. На часах было начало десятого. 23-летний водитель, как выяснили эксперты, был трезв. Максим был срочно доставлен в больницу с серьезными травмами, но, к сожалению, спасти его не удалось, пишет «КП-Крым».

Следственное управление УМВД России по Севастополю начало проверку по факту происшествия.

Прощание с актером состоится 30 октября, о чем сообщил Драматический театр имени Бориса Лавренева ЧФ в социальных сетях.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер