ЦИПсО Украины распространяет фейки о проведении митинга в Севастополе

Политика
27-09-2024
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал «залепухой от ЦИПсО» фейковое видео со своим участием.

«Опять придумана новая атака в медиаресурсах с призывом выйти на день памяти погибших мобилизованных, участвовавших в специальной военной операции», — заявил глава города.

Основой для фейка стало выступление Развожаева на аппаратном совещании. «Враги» наложили на видеоряд сгенерированный искусственным интеллектом голос губернатора Севастополя.

«Мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ», — заключил градоначальник.

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Ольга Сурикова

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